【写真】66才になった現在も変わらず輝き続ける薄井シンシアさんのインタビュー写真現在は ICCコンサルタンツの Chief Empowerment Officer（最⾼エンパワーメント責任者）としても活躍する薄井シンシアさん（66 歳）。30歳の時に出産を機にキャリアブレイクし、17年間の専業主婦を経て、47歳の時に外交官だった夫の駐在先のタイで「食堂のおばちゃん」として社会復帰。日本帰国後は、時給1300円の電話受付の仕事から始め