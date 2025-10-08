女子の欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ、バルセロナ戦で相手ゴールに肩を落とす谷川萌々子（左）らバイエルン・ミュンヘンの選手たち＝7日、バルセロナ（ロイター＝共同）【バルセロナ共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は7日に開幕して各地で1次リーグ第1戦が行われ、谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアウェーでバルセロナ（スペイン）に1―7で大敗した。谷川は後半18分まで出場し