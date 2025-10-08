お笑いタレント・芋洗坂係長が６日、自身のインスタグラムを更新。２０１３年１０月５日に事故死したタレントの桜塚やっくん（本名・斎藤恭央さん）さんの命日に、墓参りしたことを明かした。芋洗坂係長は「１０月５日は友人の命日でした。献杯して、しばし語らいました」と投稿。桜塚さんの墓石の前で、お供え物の花と缶チューハイを手にする様子をアップした。この投稿には「大好きな芸人さんでした」「命日を忘れない友人