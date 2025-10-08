ザ・ドリフターズの高木ブーが４日、自身のインスタグラムを更新。女子ゴルフで１５、１６年賞金女王を獲得したイ・ボミさんとのツーショットを公開した。高木は「昔から大ファンだったゴルファーのイ・ボミさんに偶然会って、写真を撮ってもらいました。」と投稿。ブラウンのシャツ姿で笑顔を見せるイ・ボミさんと並んだ写真を披露した。この投稿には「偶然とはなんとラッキーな」「羨ましい限りです」「イ・ボミちゃんかわ