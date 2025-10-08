自民党の高市総裁は7日に党役員を正式決定して新体制を発足させ、公明党の斉藤代表らとの会談に臨みましたが、公明党側が「政治とカネの問題」などで懸念を示し、連立合意を持ち越しました。自民党の高市総裁ら新執行部は、国会内で公明党の斉藤代表らと会談しました。公明党は保守的な政治姿勢の高市総裁の就任を受け、「連立離脱も辞さない」との声も出ていました。公明党・斉藤代表：懸念を3点申し上げました。1点目は政治とカ