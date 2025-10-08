介護業界の人手不足は、特に「訪問介護」の現場において深刻さを極めている。人手不足の介護現場を救う切り札として、国が旗を振って「介護ICT化」（Information Communication Technology化）を進めてきた。こうしたテクノロジーの活用は人手不足を解決する切り札となり得るのか。【画像】70代で現役のヘルパーも少なくない実情『AIに看取られる日2035年の「医療と介護」』より一部抜粋・再構成してお届けする。