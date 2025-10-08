将棋の藤井聡太七冠は王座戦第4局で、挑戦者の伊藤匠叡王に勝って2勝2敗のタイに戻し、決着は最終局に持ち越しとなりました。神奈川県秦野市で行われた「王座戦」五番勝負の第4局。藤井聡太七冠(23)はここまで1勝2敗で、タイトル防衛に後がない状況で迎えましたが、挑戦者の伊藤匠叡王(22)に99手で勝利し、2勝2敗のタイに戻しました。藤井聡太七冠：「少しでも実力を高めて対局を迎えられるようにしたいと思います」藤井七冠