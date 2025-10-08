＜SkyレディスABC杯初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞ルーキーの福田萌維が、12番パー3（170ヤード・5番アイアン）で「プライベートでもない、人生初」となるホールインワンを達成。第1ラウンドは1イーグル・3バーディ・1ボギーの「68」をマークし、4アンダー・4位タイで滑り出した。【写真】福田萌維が大信頼を置く“武器”カップインの瞬間は見ることができず、今大会は無観客での開催ということも