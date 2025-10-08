●厚い雲が広がりやすく、スッキリしない空模様。日本海側ほど にわか雨の心配も●最高気温は28度前後。湿気が多く、ムシっとした暑さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から県内は気圧の谷の影響により、ところどころに細かい雨雲が掛かりました。この時間はまだ東部で雨が降っています。この先も県内には細かい雨雲が流れ込み、日本海側を中心に気まぐれなにわか雨に注意が必要です。 またきょう8日(水)は二十四節気の「寒露」