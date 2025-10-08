10月8日午前6時38分ごろ、鹿児島県で最大震度3を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 揺れを観測した市町は次の通りです。 □震度3 鹿児島県十島村悪石島 □震度2 十島村宝島、十島村小宝島 □震度1 十島村中之島徳之尾