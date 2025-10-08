【ベルリン共同】ポーランドの首都ワルシャワで開催中の「第19回ショパン国際ピアノ・コンクール」の1次予選の結果が7日発表され、日本人5人を含む40人が2次予選へ進んだ。中国が最多の14人、地元ポーランドからは4人が進出した。2次予選は9〜12日、3次予選は14〜16日、本選は18〜20日に行われる。最終審査結果は20日深夜（日本時間21日朝）に判明する見通し。コンクールは原則5年に1度開かれている。優勝経験者にはマルタ・