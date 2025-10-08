タレントの山口もえが６日、自身のインスタグラムを更新。夫の爆笑問題・田中裕二との結婚１０周年を報告した。山口は「結婚１０周年を迎えました」と投稿。「毎年家族でお祝いをしてたけど、今年はパパさんの提案で親戚が集まり、皆にお祝いをしてもらいました」と明かした。続けて「笑顔でおめでとうとお祝いされ・・・身が引き締まる思いでした。心新たに１１年目もよろしくね」と愛のこもったメッセージを送り、記念日を祝