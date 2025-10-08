タレントの見栄晴が６日、自身のインスタグラムを更新。同じくタレントの萩本欽一とともに、萩本の所有馬（名義は萩本企画）を訪ねたことを報告した。「欽ちゃんとボーちゃん」と始めた見栄晴は、「大将（萩本欽一さん）とジョブックボーちゃん（２歳牝馬）に会いに、美浦黒岩厩舎に先日行って来ました」と投稿。「父ハービンジャー、母ジョブックコメンは３勝クラスまでいった大将の馬で、その初仔がボーちゃんです」と紹介し