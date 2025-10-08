非常に強い台風22号は、9日にも伊豆諸島に最接近する見込みです。予想最大瞬間風速は70メートルで、暴風への厳重な警戒が必要です。台風22号は非常に強い勢力を保ったまま、9日にも伊豆諸島に最接近する見込みです。その後は進路を東に変え、最も北よりのルートを通れば、東海から関東の沿岸部が暴風域に入る恐れがあります。台風本体の活発な雨雲は9日朝にかけて伊豆諸島にかかる見込みで、予想される降水量は200mmとなっています