食卓に彩りと風味を添えるオリーブ。その歴史は古く、はるか紀元前から人々の生活に深く関わってきました。この記事では、オリーブの奥深い歴史から身近なレシピまで、豊かな世界をご紹介します。グリーンとブラック、それぞれの特徴を知ることで、日々の食事がさらに楽しくなりますよ。■オリーブの起源オリーブの起源は紀元前4000年頃にさかのぼり、発祥は現在のシリアやトルコとされています。野生種は有史以前から地中海沿岸に