ミジオロウスキー PHOTO:Getty Images ＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ ミルウォーキー・ブルワーズ 対 シカゴ・カブス＠アメリカンファミリー・フィールド＞ ミルウォーキー・ブルワーズは、効果的な本塁打と救援投手ミジオロウスキーの圧巻投球でカブスに逆転勝利。ナ・リーグ最高勝率のチームが、リ&#12540