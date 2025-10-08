この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。 ■これまでのあらすじ母の愛情は幼少期に病弱だった双子の妹にばかり注がれていた。甘やかされた妹は姉の持ち物や恋人を奪い続け、家族も「妹を助けるのが当然」と姉に犠牲を強いた。その後姉は家族とは疎遠にしていたが、結婚の挨拶のため夫と妹を会わせることに。過去に妹に恋人を取られた姉は気乗りしない