グラビアアイドルで俳優の田中美久が、7日発売の『漫画アクションNo.20』の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【写真】SSR級！抜群のプロポーションを披露した田中美久グラビア界を最高級に照らし続ける“みくりん”が、久々となる同誌登場。「グラビアS（Supreme）S（Sexy）R（Radiant）級」との文言通り、圧巻のプロポーションを惜しげもなく披露している。巻中グラビアには、西野夢菜が登場している。