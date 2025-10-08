＜大相撲百周年場所＞10月7日◇東京・両国国技館【映像】“横綱五人掛かり”「実際の様子」7日、両国国技館で「大相撲百周年場所 〜古式大相撲と現代大相撲〜」が開催され、横綱・豊昇龍（立浪）に対して、土俵上に5人の人気力士が登場。拍手喝采が一転、驚きの展開と衝撃の光景に館内がどよめき、笑いが起こる一幕があった。“横綱五人掛かり”での一コマ。これは江戸時代、第四代横綱・谷風梶之助が披露したとされるもの。東