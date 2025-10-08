日本サッカー協会の影山雅永技術委員長が、フランス国内で児童ポルノ所持などの疑いで逮捕・起訴され、執行猶予付きの有罪判決を言い渡されました。フランスメディアなどによりますと影山氏は10月2日、出張でチリで行われている代表チームの20歳以下のワールドカップにフランス経由で向かう途中、機内で児童ポルノに当たる画像をタブレット端末で所持・閲覧していたところを客室乗務員に通報されました。影山氏はフランス国内の空