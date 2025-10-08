4日、鹿角市八幡平で秋田放送の記者がソバ畑のソバを食べ続ける1頭のクマを撮影しました。まわりを気にする様子なく、食べ続ける姿が確認できました。映像は4日午後4時ごろ、鹿角市八幡平で、秋田放送の記者が安全に配慮したうえで撮影したものです。川口大介記者「鹿角市八幡平のソバ畑です。先ほどから1頭の成獣がソバを食べ続けています。道路沿いにあって、車が通過していきますが、気にせずソバを食べ続けています」白いツキ