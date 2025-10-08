「話が伝わらないなぁ」「そういうことじゃないんだよなぁ」……なかなか意図することをくみ取ってもらえず、困ったことがある人もいるのではないだろうか。“勘の悪い人”にうまく伝えるにはどうすればいいのか。新刊『コンサルだけが知っている 伝え方のテンプレ』を上梓した本連載著者の田中耕比古さんが、本書のエッセンスを混ぜながら、今日から使える「伝え方のコツ」を伝授する。（ギックス共同創業者田中耕比古）「勘の