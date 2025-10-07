不妊の原因が男性側に存在する場合、それは「男性不妊症」です。不妊の原因が男性側にある場合は、約半数と多くなっています。銀座リプロ外科の永尾光一先生に詳しく教えてもらいました。 監修医師：永尾 光一（銀座リプロ外科） 昭和大学にて形成外科学を8年間専攻した後、東邦大学で泌尿器科学を専攻し、形成外科・泌尿器科両方の診療科部長を経験する。2009年より東邦大学医学部教授、2010年より東邦大学医療センタӦ