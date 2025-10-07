Photo:中川真知子 長時間のデスクワークに欠かせないのが機能的な椅子です。しかし、いい椅子って結構なお値段がするし、必要に駆られないと検討すらしないのではないでしょうか。実はそれって危険です。経験者だからいうのですが、合わない椅子の長期間使用に起因する腰痛は、ある日突然やってきます。私にも起こり、悶絶する中、腰痛を軽減したい一心で20万円近い椅子を衝動買いしました。