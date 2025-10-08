ITTF(国際卓球連盟)は7日、最新の世界ランクを発表。5日まで行われたWTT中国スマッシュなどのポイントが加算されました。女子シングルスでは、日本勢唯一の8強入りした張本美和選手が、マカオの朱雨玲選手に抜かれ、1つ順位を落としましたが、7位で日本勢トップをキープ。伊藤美誠選手が8位、大藤沙月選手が10位、橋本帆乃香選手が11位と続いています。早田ひな選手は1ランクダウンの14位となりました。また上位5人は孫穎莎選手ら