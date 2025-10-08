SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）気にしないで 魚さんに荷物運びを手伝ってもらったウサギさん。是非お礼をしたいと申し出ますが、頑なに拒否されてしまいます。果ては「気にしないで」という断末魔を最後に、なんと魚さんは『気』になってしまいました……