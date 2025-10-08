玉置浩二 玉置浩二の新曲「ファンファーレ」がTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主題歌に決定した。10月13日先行配信、11月5日にCDを発売する。【写真】玉置浩二「ファンファーレ」ジャケ写玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が10月12日よる９時から放送される妻夫木聡主演のTBS系 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌に決定した。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬の世界を舞台に、ひ