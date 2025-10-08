アジア最終予選で圧倒的な力を見せつけた日本の3バック森保一監督率いる日本代表は10月10日にキリンチャレンジカップ2025でパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田／大阪）と対戦する。8か月後に控える北中米ワールドカップ（W杯）に向けて日本が苦手とする南米の強豪との強化試合。日本テレビ系で地上波放送される一戦で解説を務める林陵平氏に、森保ジャパンのシステムについて聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・