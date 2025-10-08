社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」で高市サナエを持ち役にしてきた浜田太一（６１）がこのほど都内の稽古場で始動。女性初となる自民党・高市早苗総裁の誕生は、政治を生命線に活動する“ニュースペーパー”にも衝撃を与えた。同集団にとっては初の女装総裁だ。浜田は「絶対、小泉（進次郎）さんになると思ってテレビを見ていたので、本当にびっくり。『オレに来ちゃったか』と。安い３０００円のこのかつらのままで