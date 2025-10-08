◆東都大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽国学院大１―０中大（７日・神宮）国学院大が１−０で中大に先勝。最速１４９キロ左腕・当山渚（４年＝沖縄尚学）が中大に２安打でリーグ戦初完投初完封を成し遂げた。＊＊＊神宮球場のど真ん中で、力強く拳を握った。１−０のしびれる接戦を制し、当山は緊張感から解放され、笑みを浮かべた。リーグ戦で９イニングを投げ抜くのは初めて。しっかりと０を並べ続けた。「初回か