プロレスリング・ノアは１１日に両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥＯＤＹＳＳＥＹ」を開催する。第７試合のスペシャルタッグマッチで来年１・４東京ドームで引退する新日本プロレスの棚橋弘至が参戦し「ＡＬＬＲＥＢＥＬＬＩＯＮ」清宮海斗と初タッグを結成。丸藤正道、拳王と対戦することが決まった。スポーツ報知では清宮を直撃。７日に配信した前回のインタビューで棚橋と共闘する真意を明かした。今回は、宿敵の「Ｔ２０