SKE48卒業後もソロアイドルとして活動し、「天性のアイドル」として活躍を続ける江籠裕奈が、7日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】タイの楽園のような太陽のもとで…麗しい姿の江籠裕奈大好評につき重版が決定した、3rd写真集のアザーカットを特別公開。タイの楽園のような太陽のもとで撮影された麗しい姿に注目だ。同誌には、沢口愛華、奈月セナ、新田妃奈、由良ゆら、北野瑠華、下田衣珠季らも登場した。