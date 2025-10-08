「美容師2人にインタビュー」というタイトルの動画では、現役美容師であるスタイリストとアシスタントの2人が登場。インタビュアーの質問に答えながら、それぞれの職場環境や人間関係、リアルな給与事情について、率直なトークを展開した。 今回登場したのは26歳と23歳の美容師コンビ。スタイリストとアシスタントという先輩・後輩関係の2人の関係性について、アシスタントは「美容師としてかっこいいなって