中国では、台風21号の影響で大規模な高潮や倒木被害が相次いだ。中国メディアによると、これまでに広東省内で約15万人が避難したという。一方、ネパールではモンスーンによる豪雨に見舞われ、河川が氾濫し洪水や土砂崩れが発生し、55人が死亡したと地元メディアが報じている。中国“台風上陸”で高潮や倒木など被害相次ぐ中国で猛烈な風と雨が街を襲った。原因は、5日午後に中国南部の広東省に上陸した台風21号。沿岸部では大規模