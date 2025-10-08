米大リーグ機構（ＭＬＢ）は７日（日本時間８日）、来年３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の米国内の放映権について、「ＦＯＸ」がテレビ放送、配信を独占することを発表した。ＦＯＸスポーツは２３年に初めてＷＢＣを放送。米国と日本による決勝戦は米国内で平均５２０万人の視聴者を記録した。当時エンゼルスだった大谷とトラウトが対戦した９回裏の決着の瞬間には、視聴者数が６５０万人を記録し