◇練習試合 巨人 5-0 ヤマハ(7日、東京ドーム)巨人のライデル・マルティネス投手が自身初のクライマックスシリーズの戦いへ意気込みを語りました。この日行われたヤマハとの練習試合に、マルティネス投手は3回から2番手で登板。被安打1、1四球とランナーこそ出しましたが無失点に抑えました。8年間在籍した中日から昨季オフに巨人に移籍して迎えた今季は、自己最多の46セーブをマーク。2年連続3度目のリーグ最多セーブのタイトルを