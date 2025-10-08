“軽”より小さい！ “2人乗れる”新型「ちいさなクルマ」発売へ！2025年秋に沖縄限定で発売が予定されている超小型のクルマ、新型「エイムEVM」。沖縄の狭く入り組んだ道でも快適に走れるということで注目を集めています。“軽”より小さい！ “2人乗れる”新型「ちいさなクルマ」発売へ！（※画像は公式動画より）【画像】超カッコいい！ これが新型「“軽”より小さいクルマ」です！（41枚）新型エイムEVMは、愛知県にあ