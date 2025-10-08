2026年登場予定のグローバルSUV日産自動車は10月7日、グローバルSUVラインナップの最新モデルとして、インド日産で生産予定の『テクトン（TEKTON）』のデザインを一部公開した。【画像】マイクラ、パトロール、キャシュカイ、N7など、日産の海外向けモデル全73枚このテクトンは、インド日産の『ワン・カー、ワン・ワールド（One Car, One World）』戦略基づく第2弾となるSUVで、CセグメントSUVの革新モデルとして位置づけられて