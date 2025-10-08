4日に行われた自民党総裁選で、高市早苗前経済安保担当大臣が女性初の自民党総裁に選ばれた。【映像】スカートが短い！キャスター時代の高市早苗氏高市氏は1993年、当時32歳で、無所属からのトップ当選（衆院・旧奈良全県区）で政界入りした。国会へ初めて登院した際には「私の場合、無所属。どちらの政党に手伝っていただいたわけでもない。どちらの政党に入るといって選挙に出たわけではないので“自由な1票”、一切拘束され