インド太平洋安全保障担当の米国防次官補候補のジョン・ノ氏（国防総省のホームページから・共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が日本などを管轄する国防次官補（インド太平洋安全保障担当）に指名したジョン・ノ氏は7日、人事承認に向けた上院軍事委員会の公聴会で証言した。中国が前例のない軍備拡大を進めていると強調。対中抑止に向け日本や韓国、オーストラリア、台湾が防衛費を大幅に増やす必要があると指摘した。