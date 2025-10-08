歌手の和田アキ子（75）が7日に放送されたBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）に出演。国歌独唱をすることになったきっかけを明かした。和田は国歌独唱をこれまで7回やったと語った。1993年のJリーグ開幕式で、最初は「お声がけいただいたんだけど、恐れ多くて“私が国歌なんて歌うのはちょっと”」と断ったという。すると、そこで国歌を歌ったのは「TUBE」の前田亘輝で「それならやれる、と思って。前田