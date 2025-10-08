「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口志文さんの受賞決定を受け、人気アニメ「はたらく細胞」で、制御性Ｔ細胞役を演じる声優・早見沙織さんが７日、Ｘ（旧ツイッター）に、「受賞おめでとうございます！」「これを機に、あらためて制御性Ｔ細胞について知っていきたいと思います！」と投稿した。「はたらく細胞」は、人体を構成する細胞を擬人化し、赤血球や白血球などが健康を守る姿を描いた作品。制御性Ｔ細胞は、免疫異常を起こ