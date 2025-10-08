今永昇太 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ ミルウォーキー・ブリュワーズ 対 シカゴ・カブス＠アメリカンファミリー・フィールド＞ ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第2戦 ブリュワーズ対カブスの試合が現地6日に行われ、カブスがブリュワーズに3対7で敗れてシリーズ2連敗。