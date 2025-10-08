大谷翔平・佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月6日(日本時間7日) MLBディビジョンシリーズフィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞ ドジャースは、ナショナルリーグ・ディビジョンシリーズ（NLDS）第2戦でフィリーズに4対3で勝利。シリーズ2勝0敗とし、LCS（リーグ優勝決定シリーズ）進出に王手を