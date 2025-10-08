NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4004.40（+28.10+0.71%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米政府機関閉鎖が長期化懸念を背景に続伸、アジア時間に４０００ドルの節目を試した。欧州時間に入って一時、上げ幅を縮小も押し 目買い意欲は強く、１０ドル超の上げ幅を維持し、３９９０ドル水準で堅調に推移。日中取引はドル高となったが、米政府機関閉鎖長期化懸念を強材料に安全資産として買う 動きが強まり、