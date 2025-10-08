【U18日清食品トップリーグ2025男子】帝京長岡高等学校 77ー89 八王子学園八王子高等学校（10月4日／北里アリーナ富士）【映像】狙い通りのトリッキーパス炸裂帝京長岡高等学校（新潟県）の赤澤翔心が、相手を欺く神パスを披露。206センチの長身センターのブロックを無効化したビハインドパスにファンが歓喜した。10月4日にU18日清食品トップリーグ2025（バスケットボールの高校世代最高峰リーグ）が行われ、帝京長岡は八王