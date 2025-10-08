日本の南を北上している台風22号は、この後進路を東よりに変え、非常に強い勢力で、あすの朝にかけて伊豆諸島に接近する見込みです。伊豆諸島では、すでに風が強まっていて、きょう午前から台風の外側の雨雲がかかってくる見込み。その後、きょう夜遅くには、台風本体の活発な雨雲がかかり始めるでしょう。あす朝にかけて、伊豆諸島の八丈島や青ヶ島を直撃するおそれがあります。猛烈な雨や風に厳重な警戒が必要です。また、あす午