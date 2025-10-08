日本サッカー協会の影山雅永技術委員長が、フランスで児童ポルノの輸入や所持などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受けました。記者「影山委員長はパリの空港で飛行機を乗り換えようとしたところ、警察に逮捕されました」フランス紙「パリジャン」によりますと、今月2日、影山雅永委員長は20歳以下の日本代表の試合を視察するため日本から南米チリへ向かっていた際、機内で少女のわいせつな画像を閲覧したとして逮捕されました。パ