「コス（COS）」が、2025年秋冬ウィメンズコレクションのポップアップストアを「ニュウマン高輪」の4階に出店する。出店期間は10月10日から12月31日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップストアでは、阪急うめだ本店で使用したインテリアを再利用し、コスが推進するサステナブルな取り組みを体現。アルミニウム製のハンガーレールを採用した什器や、イタリアの建材ブランド「ペーパー ファクトリー（Paper Factor）」が手