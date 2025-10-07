編集者のデッツ松田が主宰するダウトエヴリシングが、原宿発のシルバージュエリー「ゴローズ（goro’s）」についての書籍「The Heritage / goro’s」を発売する。560冊の完全限定生産で、価格は送料別11万円。ダウトエヴリシングの公式サイトで抽選販売を実施し、抽選への申込み期間は10月10日0時から19日24時まで。 【画像をもっと見る】 書籍はゴローズロゴを印刷したボックスに収めて販売する。ゴローズが特別に制作したデ